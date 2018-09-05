В Киеве мужчина, убегая от полиции, открыл стрельбу в троллейбусе

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Мужчину заподозрили в совершении мошенничества при обмене валюты

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Сегодня в Киеве, на остановке Караваевы дачи мужчина открыл стрельбу в троллейбусе во время проверки документов полицейскими, попытавшись скрыться. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Там уточнили, что никто из пассажиров не пострадал, двое полицейских получили незначительные повреждения.

В полиции рассказали, что на остановке общественного транспорта Караваевы дачи полицейские заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества при обмене валюты.

После того, как правоохранители попросили мужчину предъявить документы, он резким движением достал оружие и выстрелил в окно, через которое пытался убежать. Однако оперативники задержали его.

Сегодня в Коломые Ивано-Франковской области на улице произошла стрельба. Пострадали два человека.