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23.06.2018, 12:22

В Киеве на Лысой горе нашли мину

В Киеве на Лысой горе нашли мину - Фото
Фото: соцсети

Группа пиротехников изъяла и уничтожила боеприпас на полигоне, пострадавших нет

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В Киеве на Лысой горе нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня, во время плановой проверки территории урочища Лысая гора, что в Голосеевском районе, сотрудники первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаружили минометную мину АС-76 мм времен Второй мировой войны", - отметили в пресс-службе.

Группа пиротехников изъяла и уничтожила боеприпас на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

 22 апреля 2018 года украинские военнослужащие изъяли в акватории реки Дунай в Одесской области пять донных мин.

 

 

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Теги: киев, ГСЧС, мина, лысая гора
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