В Киеве на одной из станций метро на два месяца закроют выход

Станция метро Героев Днепра (фото - LIGA.net)

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На станции метро Тараса Шевченко закроют один из выходов из подземного перехода до конца октября

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В Киеве один из выходов из подземного перехода станции метрополитена Тараса Шевченко закроют с 3 сентября до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

"С 3 сентября по 31 октября будет закрыто вход/выход подземного перехода на станции метрополитена "Тараса Шевченко" в направлении ул.Оленевской со стороны ЗАО "Киевмлын", - отметили в КП.

В метрополитене отметили, что временное закрытие выхода связано с обустройством сквера по дресу улица Межигорская, 83.

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