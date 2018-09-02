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02.09.2018, 23:11

В Киеве на одной из станций метро на два месяца закроют выход

В Киеве на одной из станций метро на два месяца закроют выход - Фото
Станция метро Героев Днепра (фото - LIGA.net)

На станции метро Тараса Шевченко закроют один из выходов из подземного перехода до конца октября

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В Киеве один из выходов из подземного перехода станции метрополитена Тараса Шевченко закроют с 3 сентября до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

"С 3 сентября по 31 октября будет закрыто вход/выход подземного перехода на станции метрополитена "Тараса Шевченко" в направлении ул.Оленевской со стороны ЗАО "Киевмлын", - отметили в КП.

В метрополитене отметили, что временное закрытие выхода связано с обустройством сквера по дресу улица Межигорская, 83.  

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6 августа сообщалось, что полиция Испании задержала девять немецких евангелистов, которые своими криками и агрессивными лозунгами вызвали панику в метро Валенсии.

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Теги: киев, метро, станция метро, график работы метро, тараса шеченко, станция тараса шевченко
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