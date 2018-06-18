В Киеве на озере Тельбин купались и загорали два огромных удава

Фото: instagram.com/i_love_kiev Подписки

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Судя по фото, это императорские удавы Боа Канстриктор, отдыхающие пишут в соцсетях, что это чьи-то домашние питомцы

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В Киеве на пляже озера Тельбин отдыхающие заметили двух огромных змей. Судя по фото, это императорские удавы Боа Канстриктор. Фото удавов появилось в Instagram в группе i_love_kiev.

Фотография вызвала неоднозначные отзывы пользователей соцсетей. Некоторые пишут, что купальный сезон с сегодняшнего дня для них закрыт. Другие утверждают, что бояться не стоит, поскольку это чьи-то домашние питомцы. Накануне возле озера отдыхающие якобы видели мужчину, который нес питонов на себе, а после выгуливал их в траве.

Ранее сообщалось, что в конце лета в Киеве появится скорая помощь для животных. В состав бригады будут входить водитель, ловец и врач.