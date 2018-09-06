В Киеве на Трухановом острове утром разбился вертолет: фото

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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Пострадали два человека, их госпитализировали

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Сегодня утром, 6 сентября, на Трухановом острове в Киеве разбился гражданский вертолет, который — как установлено предварительно — принадлежал частной фирме. Об этом сообщила в Facebook столичная полиция, вызов им поступил в 07:22.

На месте крушения в лесистой зоне рекреационной территории видно полностью искореженный геликоптер. Работают правоохранители, спасатели и медики.

В аварии пострадали два человека: обоих увезли в больницу. В каком они состоянии, не уточняется.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются с очевидцами.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice