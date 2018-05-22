В Киеве на взятке задержали руководителя театра - прокуратура

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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По данным прокуратуры, задержанный требовал 200 тыс грн от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра

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Заместитель директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, задержанный требовал 200 тыс грн от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.

Злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра, сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК и избрании меры пресечения.

Сегодня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что дело о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун вернули в НАБУ на доработку.