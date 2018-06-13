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13.06.2018, 09:02

В Киеве набирает популярности новый вид "оконного" мошенничества

В Киеве набирает популярности новый вид "оконного" мошенничества - Фото
Фото: unsplash.com

По словам чиновницы КГГА, аферисты расклеивают объявления о замене окон и балконов по льготной, якобы "госпрограмме", но такой программы не существует

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В Киеве набирает обороты новый вид мошенничество: аферисты расклеивают по городу объявления о замене окон и балконов по льготной, якобы "государственной" программе, но такой программы не существует. Об этом сообщила начальник управления развития ЖКХ Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко в Facebook.

"Никакой льготной программы по замене окон, балконов, входных дверей нет! От слова совсем! Ни государственной... Ни муниципальной! Есть только кредиты! И частичное возмещение по кредитам, которые Вы берете на эти цели! Все! Других льгот нет", - подчеркнула она.

Чиновница КГГА отметила, что следует "очень хорошо подумать", прежде чем решиться воспользоваться этим предложением. Радченко советует также предупредить соседей об оконной афере.

 

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Теги: пластиковые окна, киев, мошенничество, мошенники, аферисты, окна, афера
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