В Киеве около метро "Арсенальная" обвалился асфальт: фото, видео

Фото: Информатор

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Зимой на том же месте уже была похожая авария - прорвало трубу и обвалился асфальт

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Сегодня утром в Киеве недалеко от станции метро "Арсенальная" на дороге возле остановки около гостиницы "Салют" прорвало трубу и провалился асфальт. Об этом сообщает ресурс Информатор.

На проезжей части образовалась яма, заполненная водой.

Движение транспорта частично ограничено и в сторону метро образовалась тянучка. Коммунальщики оградили место обвала.

Зимой на этом же месте уже была похожая авария.

19 августа в центре Киева на улице Антоновича после сильного ливня прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части.