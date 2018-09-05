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05.09.2018, 13:06

В Киеве около метро "Арсенальная" обвалился асфальт: фото, видео

В Киеве около метро "Арсенальная" обвалился асфальт: фото, видео - Фото
Фото: Информатор

Зимой на том же месте уже была похожая авария - прорвало трубу и обвалился асфальт

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Сегодня утром в Киеве недалеко от станции метро "Арсенальная" на дороге возле остановки около гостиницы "Салют" прорвало трубу и провалился асфальт. Об этом сообщает ресурс Информатор

На проезжей части образовалась яма, заполненная водой. 

Движение транспорта частично ограничено и в сторону метро образовалась тянучка. Коммунальщики оградили место обвала. 

Зимой на этом же месте уже была похожая авария. 

19 августа в центре Киева на улице Антоновича после сильного ливня прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части.

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Теги: киев, прорыв трубы, асфальт, обвал, яма
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