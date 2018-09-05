В Киеве около метро "Арсенальная" обвалился асфальт: фото, видео

Сегодня утром в Киеве недалеко от станции метро "Арсенальная" на дороге возле остановки около гостиницы "Салют" прорвало трубу и провалился асфальт. Об этом сообщает ресурс Информатор.
На проезжей части образовалась яма, заполненная водой.
Движение транспорта частично ограничено и в сторону метро образовалась тянучка. Коммунальщики оградили место обвала.
Зимой на этом же месте уже была похожая авария.
19 августа в центре Киева на улице Антоновича после сильного ливня прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части.