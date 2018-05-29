В Киеве отключат воду из-за ремонта систем водоснабжения: адреса

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Киевводоканал просит жильцов заранее запастись водой

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С 29 по 31 мая Киевводоканал проводит ремонтные работы для надежной работы систем водоснабжения. В связи с этим в ряде домов столицы будет отключено водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.

Киевлянам напомнили о необходимости заранее запастись водой.

Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

29 мая с 09.00 до 04.00 30 мая - ул. Полковая, 55; пер. Полковой, 1;

29 мая с 10.00 до 18.00 - ул. Зверинецкая, 76 (посольство Алжирской Республики), 72-А (ч/д); ул. Сорочинская, 2, 2-А, 4, 6 (ч/д);

29 мая с 22.00 до 08.00 30 мая - ул. Феодосийская, 22, 24 (ж/д); ул. Рогозовская, 6 (больница), 10-А (детсад), 4/16 (ЖЭУ), частные дома по ул. Рогозовская, пер. Слесарный, пер. Остерский, ул. Остерская, ул. Феодосийская, 43-67;

29 мая с 09.00 до 07.30 30 мая - ул. Жмаченко, 2-А (ж/д);

29 мая с 11.00 до 19.00 - ул. Ясногорская, 26, 27, 28 (ж/д), 5/30, 9, 9-А, 11/9, 13/5, 15, 15-А, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19 -А, 19-Б, 19-В, 21, 21-А, 21-Б, 21-В, 23, 23-А, 23-Б, 23-В, 25, 25-А, 25-Б, 25 -В 27-А, 29, 29-А, 29-Б, 29-В, 31, 31-А, 31-Б, 31-В, 33, 33-А, 33-Б, 35, 35-А 35-Б, 37, 37-А, 37-Б, 39, 39-А, 39-Б, 41, 41-А, 41-Б, 41-В, 43, 43-А, 43-Б, 43 -В, 45, 45-А, 45-Б, 47, 47-А, 47-Б, 49, 49-А, 49-Б, 49-В, 51, 51-А, 51-Б, 6/28 , 8, 10, 12, 14, 16/7, 18, 18-А, 18-Б, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, 28, 28-А, 28-Б, 30, 32 , 34, 36, 36-А, 36-б (ч/д); пер. Бердянский, 14, 12, 10, 16, 18, 20, 9, 11, 13, 15, 17 (ч/д);

30 мая с 09.00 до 24.00 - ул. Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/д), 57-В (агрофирма).

30 мая с 10.00 до 24.00 - проул. Демеевский, 6; просп. Голосеевский, 46-А (ж/д);

30 мая с 11.00 до 18.00 - ул. Парково-Сырецкая, 7, 9, 11 (ж/д);

30 мая с 22.00 до 07.00 31 мая - ул. Стуса, 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14 (ч/д), 2, 5, 7, 9 (ж/д) ул. Семашко, 18 (ж/д) ул. Феодоры Пушиной, 8 (ж/д);

31 мая с 20.00 до 07.30 1 июня - ул. Петлюры, 25, 27, 29 (ж/д); ул. Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9 (ж/д) ул. Жилянская, 85 (ТЭЦ), пл. Вокзальная, 1 (ЦЖВ), 2 (ТЦ), 3, 4 (пригородный вокзал), ул. Пестеля, 1.