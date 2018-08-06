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06.08.2018, 12:43

В Киеве почти на 20 дней ограничат движение на Южном мосту

В Киеве почти на 20 дней ограничат движение на Южном мосту - Фото
Фото: photographers.ua

Движение транспорта будет частично ограничено в связи с проведением капитального ремонта деформационных швов на мосту

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В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК Киевавтодор.

Согласно сообщению, движение будет ограничено с 8 августа по 28 августа "в связи с капитальным ремонтом деформационных швов .. на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения".

Киевавтодор приносит свои извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, в связи с выполнением ремонтных работ.

4-5 августа в Киеве из-за ремонтных работ было частично ограничено движение транспорта на Северном мосту. 

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Теги: киевавтодор, ограничение транспорта, дороги, транспорт, киев, дорога, движение, ремонт дорог, южный мост
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