В Киеве почти на 20 дней ограничат движение на Южном мосту

Фото: photographers.ua

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Движение транспорта будет частично ограничено в связи с проведением капитального ремонта деформационных швов на мосту

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В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК Киевавтодор.

Согласно сообщению, движение будет ограничено с 8 августа по 28 августа "в связи с капитальным ремонтом деформационных швов .. на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения".

Киевавтодор приносит свои извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, в связи с выполнением ремонтных работ.

4-5 августа в Киеве из-за ремонтных работ было частично ограничено движение транспорта на Северном мосту.