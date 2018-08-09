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09.08.2018, 14:01

В Киеве почти на год ограничат движение в районе Большой Окружной

В Киеве почти на год ограничат движение в районе Большой Окружной - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Движение транспорта ограничат с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года

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В Киеве временно ограничат движение транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. В распоряжении КГГА сообщается, что движение будет ограничено с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года.

Движение с занятием проезжей части и тротуара на Большой окружной дороге и проспекте Академика Глушкова ограничат в связи со строительством кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) ПАО "ДТЭК Киевские электросети".

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Строительство будет поэтапным, после завершения работ исполнитель восстановит покрытие проезжей части.

В Киеве на Южном мосту с 8 августа по 28 августа "в связи с капитальным ремонтом деформационных швов .. на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения" частично ограничат движение транспорта.

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Теги: киев, дорога, ограничение движения, Большая Окружная
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