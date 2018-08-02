В Киеве подстрелили участника акции, который перекрывал дорогу

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Потерпевший получил касательное ранение ноги, отметили в Нацполиции столицы

Реклама

Реклама

Вчера в Киеве водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в ногу участнику акции, предварительно из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

"Правоохранители установили, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.

Для розыска машины в Киеве ввели план Перехват.

Сотрудники полиции опрашивали очевидцев происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

26 июля 2018 года в центре Киева произошла стрельба в ресторане.