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14.06.2018, 19:17

В Киеве пожарные спасли с горящего балкона попугая: фото

В Киеве пожарные спасли с горящего балкона попугая: фото - Фото
iStock-104318827

Жительница квартиры, которая на момент пожара вышла в магазин, была безмерно благодарна спасателям

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В Киеве сотрудники ГСЧС спасли попугая с горящего балкона квартиры. Хозяйка птицы передала спасателям письмо-благодарность, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел на бульваре Кольцова. Там загорелся балкон на 7 этаже жилого здания.

"Войдя в квартиру, спасатели увидели беззащитного, едва заметного-за задымления, попугая, поэтому сразу принялись спасать испуганную птицу", - говорится в сообщении.

Жительница квартиры, которая на момент пожара вышла в магазин, была безмерно благодарна пожарным за сохраненное имущество и спасенного «любимца и полноценного члена семьи попугайчика Кешу», рассказали в пресс-службе ГСЧС.

«Выражаю глубокую благодарность пожарным 18-й Государственной пожарно-спасательной части, которые оперативно и профессионально ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени в квартиру. Отдельно хочу поблагодарить за то, что спасатели не остались равнодушными к нашему попугаю и спасли его от гибели», - написала жительница Киева в своем благодарственном письме.

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Теги: попугай, киев, пожар, спасатели
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