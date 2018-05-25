В Киеве полиция выявляет болельщиков с пиротехникой и балаклавами

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Подольском районе столицы работники полиции заметили двух парней, которые преследовали иностранных болельщиков

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Во время подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов, который должен пройти в Киеве завтра, 26 мая, полицейские в центральных районах столицы выявляет людей с пиротехникой, балаклавами и газовыми баллончиками. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На перекрестке улиц Городецкого и Крещатик полицейские обнаружили трех парней, у одного из которых были при себе пиротехнические средства. С ними общаются правоохранители.

Возле Майдана Независимости полицейские остановили для проверки четырех молодых людей. Во время общения и поверхностного осмотра у них обнаружили маски и балаклавы. Для дачи объяснений их пригласили в Печерское управление полиции.

В Подольском районе столицы работники полиции заметили двух парней, которые преследовали иностранных болельщиков. На Контрактовой площади правоохранители остановили молодых для проверки. Во время поверхностного осмотра у них изъяли два газовых баллончика.

Чтобы предотвратить возможное правонарушение молодые люди были доставлены в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Сегодня за порядком в столице следят 5000 полицейских и нацгвардейцив.