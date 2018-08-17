На Осокорках в Киеве задержаны 40 молодчиков с оружием: фото

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

commenthover

У задержанных возле стройки в Дарницком районе полицейские нашли щиты, резиновые дубинки, ножи и другое оружие

Реклама

Реклама

Столичные полицейские предотвратили конфликт возле стройки в Дарницком районе, задержаны 40 вооруженных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции обнаружили щиты, резиновые дубинки, ножи и другое оружие.

По словам врио начальника ГУ Нацполиции в Киеве Виктора Нечитайло, как только силовики прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны.

"На месте мы увидели, что у них есть спецсредства - щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте", - отметил Нечитайло.

3 июля в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека. По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда тот упал - сделал еще несколько выстрелов.