В Киеве посреди дня убили полицейского - НПУ подтвердила

Дмитрий Глушак (фото - Ольга Атаманова/Facebook)

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В полиции рассматривают и связь убийства с деятельностью убитого, и преступление с целью ограбления

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Вчера, 5 июля, в Киеве был убит сотрудник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Это подтвердила заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Ольга Атаманова.

Убитый с 1995 года работал в уголовной полиции.

Глава НПУ Сергей Князев заявил, что создана следственно-оперативная группа и для расследования привлекли еще СБУ.

Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - связь убийства с его служебными обязанностями.

У убитого полицейского остались родители, жена и шестилетний сын. По информации сайта НАПК, Глушак работал заместителем управления Нацполиции.

Днем в четверг, 5 июля, в Киеве на улице Щусева в автомобиле нашли тело полицейского с огнестрельными ранениями.