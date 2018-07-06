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06.07.2018, 12:20

В Киеве посреди дня убили полицейского - НПУ подтвердила

В Киеве посреди дня убили полицейского - НПУ подтвердила - Фото
Дмитрий Глушак (фото - Ольга Атаманова/Facebook)

В полиции рассматривают и связь убийства с деятельностью убитого, и преступление с целью ограбления

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Вчера, 5 июля, в Киеве был убит сотрудник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Это подтвердила заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Ольга Атаманова. 

Убитый с 1995 года работал в уголовной полиции. 

Глава НПУ Сергей Князев заявил, что создана следственно-оперативная группа и для расследования привлекли еще СБУ. 

Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - связь убийства с его служебными обязанностями. 

У убитого полицейского остались родители, жена и шестилетний сын. По информации сайта НАПК, Глушак работал заместителем управления Нацполиции.

Днем в четверг, 5 июля, в Киеве на улице Щусева в автомобиле нашли тело полицейского с огнестрельными ранениями. 

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Теги: убийство, полицейский
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