В Киеве пройдет митинг памяти жертв холокоста ромов

КГГА (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net) Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В ночь со 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было уничтожено 2897 ромов

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В Киеве 2-3 августа пройдет Всеукраинский форум, приуроченный к Международному дню холокоста ромов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Организаторы мероприятия - Международная общественная организация ромов КЕТАНЕ и ряд местных организаций-членов Ромского совета.

2 августа в столице состоится траурный митинг в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр, а также "возложение траурного венка к р. Днепр на Рыбацком острове".

В 18:00 в Мариинском парке пройдет вечер памяти "Цыганские романсы над Днепром".

В КГГА отметили, что. Согласно постановлению Кабмина, Международный день холокоста ромов в Украине отмечается на государственном уровне.

В ночь со 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было уничтожено 2897 ромов. Всего в этом лагере из 23 тыс ромов, депортированных из 14 стран, погибло более 20 тыс.

По последним исследованиям, количество жертв геноцида цыган, осуществленного нацистами, составляет 200 000-1 500 000 человек.

В последнее время в Украине ряд праворадикальных организаций - Национальные дружины, С14, Трезвая и злая молодежь - устроили ряд погромов временных поселений ромов в Киеве, Тернополе, Львове. В ходе последнего нападение во Львове националисты убили мужчину и нанесли ножевые ранения женщине и ребенку. Эти случаи вызвали критику в адрес Украины со стороны международных правозащитных организаций и западных государств.

Глава МВД Арсен Аваков призвал ввести ограничения на въезд в Евросоюз для представителей украинских неонацистских организаций, участвовавших в ромских погромах.