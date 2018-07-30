Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 17:11

В Киеве пройдет митинг памяти жертв холокоста ромов

В Киеве пройдет митинг памяти жертв холокоста ромов - Фото
КГГА (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net) Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В ночь со 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было уничтожено 2897 ромов

Реклама
Реклама

В Киеве 2-3 августа пройдет Всеукраинский форум, приуроченный к Международному дню холокоста ромов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Организаторы мероприятия - Международная общественная организация ромов КЕТАНЕ и ряд местных организаций-членов Ромского совета.

2 августа в столице состоится траурный митинг в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр, а также "возложение траурного венка к р. Днепр на Рыбацком острове".

В 18:00 в Мариинском парке пройдет вечер памяти "Цыганские романсы над Днепром".

В КГГА отметили, что. Согласно постановлению Кабмина, Международный день холокоста ромов в Украине отмечается на государственном уровне.

В ночь со 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было уничтожено 2897 ромов. Всего в этом лагере из 23 тыс ромов, депортированных из 14 стран, погибло более 20 тыс.

По последним исследованиям, количество жертв геноцида цыган, осуществленного нацистами, составляет 200 000-1 500 000 человек.

В последнее время в Украине ряд праворадикальных организаций - Национальные дружины, С14, Трезвая и злая молодежь - устроили ряд погромов временных поселений ромов в Киеве, Тернополе, Львове. В ходе последнего нападение во Львове националисты убили мужчину и нанесли ножевые ранения женщине и ребенку. Эти случаи вызвали критику в адрес Украины со стороны международных правозащитных организаций и западных государств. 

Глава МВД Арсен Аваков призвал ввести ограничения на въезд в Евросоюз для представителей украинских неонацистских организаций, участвовавших в ромских погромах.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: холокост, праворадикалы, ромы, митинг, нацисты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
К поджогу табора ромов, возможно, причастны праворадикалы
Происшествия К поджогу табора ромов, возможно, причастны праворадикалы
Правозащитники требуют расследовать погром лагеря ромов в Киеве
Происшествия Правозащитники требуют расследовать погром лагеря ромов в Киеве
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 