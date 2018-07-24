В Киеве шесть человек попали в реанимацию: отравились грибами

Съедобный польский гриб (иллюстративное фото - LIGA.net)

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Одного пострадавшего перевели в стационар, остальные по-прежнему в тяжелом состоянии

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За прошлые выходные в Киеве были госпитализированы и попали в токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами уже шесть человек. Такую информацию сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Один пострадавший переведен в стационар, однако состояние остальных пятерых она оценивает, как "достаточно тяжелое".

"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают от настоящего острого отравления несъедобными грибами", - отметила Гинзбург.

Врачи советуют: если вы недавно ели грибы и заметили, что вам нехорошо - немедленно вызывайте "скорую", а до ее приезда нужно сделать:

- промывание желудка: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, вызовите рвоту и примите активированный уголь (4-5 таблеток), когда промывные воды станут чистыми;

- очистительную клизму;

- употребление большого количества жидкости: чай, кофе, или слегка подсоленная вода, чтобы восстановит водно-солевой баланс.

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"Еще один сверхважный совет: не давайте грибы детям. Даже съедобные они не полезны и удивительно тяжелые для детского желудка. А в случае, если грибы ядовитые - ребенок переносит такую болезнь тяжелее взрослого и может умереть. То же касается и беременных женщин", - резюмировала Гинзбург.