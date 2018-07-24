В Киеве шесть человек попали в реанимацию: отравились грибами

За прошлые выходные в Киеве были госпитализированы и попали в токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами уже шесть человек. Такую информацию сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Один пострадавший переведен в стационар, однако состояние остальных пятерых она оценивает, как "достаточно тяжелое".
"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают от настоящего острого отравления несъедобными грибами", - отметила Гинзбург.
Врачи советуют: если вы недавно ели грибы и заметили, что вам нехорошо - немедленно вызывайте "скорую", а до ее приезда нужно сделать:
- промывание желудка: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, вызовите рвоту и примите активированный уголь (4-5 таблеток), когда промывные воды станут чистыми;
- очистительную клизму;
- употребление большого количества жидкости: чай, кофе, или слегка подсоленная вода, чтобы восстановит водно-солевой баланс.
Читайте также: В Киевской области найден гриб-гигант весом почти 18 кг - фото
"Еще один сверхважный совет: не давайте грибы детям. Даже съедобные они не полезны и удивительно тяжелые для детского желудка. А в случае, если грибы ядовитые - ребенок переносит такую болезнь тяжелее взрослого и может умереть. То же касается и беременных женщин", - резюмировала Гинзбург.