В Киеве спасатели второй день ищут в Днепре пропавшего мальчика

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

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Мальчик 2004 года рождения, купаясь в районе Пешеходного моста ближе к острову Труханов, нырнул под воду, но назад не вынырнул

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Вчера, 30 мая, после 15:00 в Киеве в районе Пешеходного моста под воду нырнул мальчик, но назад не вынырнул. Столичные спасатели ищут ребенка второй день. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

О происшествии спасатели Киева узнали вчера, 30 мая, в 15:18. На место происшествия прибыли водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве и водолазы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Установлено, что мальчик 2004 года рождения, купаясь в районе Пешеходного моста ближе к острову Труханов, нырнул под воду, но назад не вынырнул.

30 мая обследовано 6 тыс кв. м. акватории реки Днепр. Поиски результата не дали.

31 мая для поиска парня привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве и водолазы КГГА.

Водолазы обследуют акваторию реки Днепр под пешеходным мостом. Поисковые работы проводятся на протяжении светового дня.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Всего с начала года на водных объектах столицы погибли уже 14 человек, спасены пять человек.