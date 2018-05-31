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31.05.2018, 18:56

В Киеве спасатели второй день ищут в Днепре пропавшего мальчика

В Киеве спасатели второй день ищут в Днепре пропавшего мальчика - Фото
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Мальчик 2004 года рождения, купаясь в районе Пешеходного моста ближе к острову Труханов, нырнул под воду, но назад не вынырнул

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Вчера, 30 мая, после 15:00 в Киеве в районе Пешеходного моста под воду нырнул мальчик, но назад не вынырнул. Столичные спасатели ищут ребенка второй день. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

О происшествии спасатели Киева узнали вчера, 30 мая, в 15:18. На место происшествия прибыли водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве и водолазы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Установлено, что мальчик 2004 года рождения, купаясь в районе Пешеходного моста ближе к острову Труханов, нырнул под воду, но назад не вынырнул.

30 мая обследовано 6 тыс кв. м. акватории реки Днепр. Поиски результата не дали.

31 мая для поиска парня привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве и водолазы КГГА.

Водолазы обследуют акваторию реки Днепр под пешеходным мостом. Поисковые работы проводятся на протяжении светового дня.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Всего с начала года на водных объектах столицы погибли уже 14 человек, спасены пять человек.

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Теги: днепр, ГСЧС, спасатели, мальчик, купание, ныряние, Пешеходный мост
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