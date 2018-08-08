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08.08.2018, 15:49

В Киеве торговцы арбузами испортили масштабный мурал - фото

В Киеве торговцы арбузами испортили масштабный мурал - фото - Фото
Фото: скриншот с видео

Люди вбили в стену здания, на котором выполнена работа художника, крепления для навеса от жары

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В Киеве торговцы арбузами испортили часть мурала на улице Тростянецкой в Харьковском массиве Киеве. Об этом сообщила в своем Facebook журналистка Ксения Черняева.

По ее словам, стихийные торговцы сделали "что-то вроде палатки", вбив в стену здания, на котором изображен мурал, крепления трубы для занавеса.

"Вот появился на Тростянецкой в Киеве прекрасный мурал - каждый день я мимо него хожу на работу. А в один прекрасный день предприимчивые торговцы арбузами, плохо говорящие по-русски, решили, что им жарко торговать на солнцепеке", - возмутилась Черняева.

Мурал был создан киевским художником Виталием Гидеваном в июне 2018 года. Он называется: "Селфи или гипноз".

Сегодня, 8 августа, в Запорожье стартовал социальный проект "City Face", в рамках которого многоэтажки украсят живописными муралами.

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Теги: киев, мурал, торговцы арбузами, арбузы, харьковский массив, стриарт, виталий гидеван
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