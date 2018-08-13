В Киеве трое мужчин застрелили охранника и ограбили ломбард

Фото: полиция Киева

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Все наряды полиции ориентированы на поиск и задержание троих подозреваемых мужчин

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Вчера, 12 августа, в Киеве трое неизвестных застрелили охранника ломбарда, вынесли оттуда ювелирные изделия и сбежали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в магазине-ломбарде на улице Данила Щербаковского в районе станции метро "Нивки" около 20:00.

Введены специальные оперативные планы для задержания злоумышленников. На их поиск ориентированы все наряды полиции.

Известно, что они сбежали на темно-синем Пежо. Машину позже нашли подожженной на территории одного из гаражных кооперативов.

14 мая вечером в Херсоне неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. В связи с этим в пяти областях Украины был введен оперативный план Сирена.