Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 06:17

В Киеве трое мужчин застрелили охранника и ограбили ломбард

В Киеве трое мужчин застрелили охранника и ограбили ломбард - Фото
Фото: полиция Киева

Все наряды полиции ориентированы на поиск и задержание троих подозреваемых мужчин

Реклама
Реклама

Вчера, 12 августа, в Киеве трое неизвестных застрелили охранника ломбарда, вынесли оттуда ювелирные изделия и сбежали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. 

Инцидент произошел в магазине-ломбарде на улице Данила Щербаковского в районе станции метро "Нивки" около 20:00.

Введены специальные оперативные планы для задержания злоумышленников. На их поиск ориентированы все наряды полиции.

Известно, что они сбежали на темно-синем Пежо. Машину позже нашли подожженной на территории одного из гаражных кооперативов. 

14 мая вечером в Херсоне неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. В связи с этим в пяти областях Украины был введен оперативный план Сирена. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, ограбление, застрелили, ломбард
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Родился в рубашке: ребенок выжил в авиакатастрофе в Индонезии
Мир Родился в рубашке: ребенок выжил в авиакатастрофе в Индонезии
В Германии полиция спасла мужчину от бельчонка, стал талисманом
Мир В Германии полиция спасла мужчину от бельчонка, стал талисманом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 