В Киеве в лифте жестоко убили пенсионерку: фото подозреваемого

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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На месте убийства полицейские нашли нож и сломанный молоток

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В Голосеевском районе Киева в лифте многоквартирного дома жестоко убили пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Окровавленное тело женщины в лифте дома на проспекте Академика Глушкова обнаружили местные жители. На месте происшествия полицейские нашли нож и сломанный молоток.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Погибшая оказалась пенсионеркой, жительницей этого же дома. На теле женщины обнаружены многочисленные травмы от ударов острым и тупым предметами. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), максимальное наказание – 15 лет тюрьмы.

Тем временем Facebook-сообщество Киев Оперативный обнародовало фото и приметы подозреваемого в убийстве женщины. Разыскиваемого мужчину зовут Александр Танасийчук, ему 41 год, психически болен.

3 июля возле ресторана в центре Киева неизвестный расстрелял мужчину. Пострадавший от полученных ранений умер в больнице.

Видео: YouTube / Полиция Киева