В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем: фото

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров - ученики языковой школы

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В Киеве возле Южного вокзала водитель умер прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes. В транспорте находились дети. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Трагический случай произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20.

По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti. В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению.

Неуправляемый Mercedes самостоятельно остановил их учитель. Никто из детей не пострадал.

Полицию, проезжающую мимо, остановили прохожие.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Но медики только констатировали смерть водителя автобуса. Умершему около 50 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве согласован проект решений о перечне улиц, на которых могут позволить скорость движения до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября (зимой - везде 50 км/ч).