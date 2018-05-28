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28.05.2018, 11:55

В Киеве возле метро Житомирская горело здание бывшего кинотеатра

В Киеве возле метро Житомирская горело здание бывшего кинотеатра - Фото
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

К тушению были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава

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В Киеве, возле станции метро Житомирская вспыхнул пожар в недействующем кинотеатре Экран. На этот момент пожар ликвидирован спасателями, сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

По данным спасателей, возгорание возникло в одноэтажной пристройке к кинотеатру, впоследствии распространившись на его кровлю.

В 10:24 спасатели локализировали пожар на общей площади 60 кв м, а в 11:14 - ликвидировали.

К тушению были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

В большинстве областей Украины, кроме высокогорной части Карпат, объявлен высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

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Теги: пожар, ГСЧС, спасатели, кинотеатр
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