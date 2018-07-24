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24.07.2018, 13:00

В Киеве на Дорогожичах два авто сбили пешеходов, один погиб: фото

В Киеве на Дорогожичах два авто сбили пешеходов, один погиб: фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Очевидцы сообщили, что столкнулись две машины, они вылетели на тротуар и сбили четырех пешеходов

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В Киеве возле метро Дорогожичи в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, трое получили травмы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное масштабное ДТП в Киеве на Дорогожичи: в столкновении двух автомобилей сбиты четырех пешеходов, один погиб", - отмечается в сообщении.

На месте работает патрульная полиция и несколько бригад скорой помощи.

"На перекрестке проезжей части произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего одна из машин выехала на тротуар, где находились пешеходы", - уточнили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Установлено, что в результате столкновения двух иномарок, одну из них отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате один человек погиб, а других пострадавших забрала скорая: им оказывается экстренная медицинская помощь.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

23 июля 2018 года в районе села Йосиповка Киевской области автобус с детьми съехал в кювет.

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Теги: дтп, метро, жертвы, дорогожичи
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