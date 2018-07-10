В Киеве задержали подозреваемого в серии изнасилований: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Полиция проверяет причастность задержанного к совершению пяти нападений на женщин в Киеве

Реклама

Реклама

Вчера в Подольское управление полиции поступило сообщение об изнасиловании 20-летней женщины на улице Белицкой в Куреневском районе. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Там рассказали, что, согласно заявлению потерпевшей, мужчина, угрожая насилием, принудил ее к половым отношениям, а затем ограбил.

В этом преступлении полиция подозревает 45-летнего жителя столицы, ранее судимого за совершение разбойного нападения.

Во время обыска в его доме правоохранители изъяли женские украшения, которые узнала одна из жертв, сообщили в полиции.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем), ч. 2 ст. 187 (Разбой) УК.

В рамках следствия проверяется причастность задержанного к совершению еще пяти нападений на женщин на территории Киева.

Согласно одному из последних социальных исследований, 19% украинских мужчин считают, что изнасилованная женщина сама сделала что-то такое, что привело к этой ситуации. 23% считают, что женщина сама хотела, чтобы ее изнасиловали. 33% убеждены, что если женщина не оказывает физического сопротивления, нельзя однозначно говорить об изнасиловании. 43% украинских мужчин считают, что в случае изнасилования необходимо разбираться, не была ли его жертва "неразборчивой в отношениях".