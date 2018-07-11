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11.07.2018, 10:32

В Киеве "заминировали" Апелляционный админсуд: фото

В Киеве "заминировали" Апелляционный админсуд: фото - Фото
Фото: LIGA.net

На месте инцидента работают сотрудники Нацполиции

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В Киеве сотрудники полиции эвакуировали сотрудников Апелляционного админсуда Киева  из-за сообщения о заминировании здания, передает корреспондент LIGA.net

Возле здания находятся около 50 человек, среди них и те, кто пришел на слушания. На месте работают сотрудники полиции с собаками, а также государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Подъехала машина скорой помощи, работа суда приостановлена", - сказал очевидец.

Здание суда находится на улице Московской, 8.

16 июня 2018 года в Киеве "заминировали" пять станций метро.

 

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Теги: киев, минирование, Аппеляционный админсуд
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