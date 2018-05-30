Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.05.2018, 12:58

В Киеве женщина умерла от ботулизма

В Киеве женщина умерла от ботулизма - Фото

Жительница Киева умерла после употребления 26 мая вяленой плотвы, ранее самостоятельно выловленной в Десне

Реклама
Реклама

В Киеве зарегистрирован смертельный случай ботулизма. Согласно информации Киевского городского лабораторного центра Минздрава, в Киеве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом у жительницы столицы.

Эпидемиологи выяснили, что случай заболевания ботулизмом, возможно, связан с употреблением 26 мая вяленой плотвы, ранее самостоятельно выловленной в Десне.

"Рыбная продукция была изготовлена в домашних условиях в апреле 2018 года", - уточнили в Главном управлении Госпотребслужбы в Киеве.

За медицинской помощью больная обратилась 27 мая, она была госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы с диагнозом: "Ботулизм клинически". 27мая больной ввели противоботулиническую сыворотку, но женщина умерла.

Остатки рыбной продукции утилизированы родственником умершей.

Читайте также: Ботулизм в Украине: симптомы, лечение и причины

В лабораторном центре напомнили, что заболеть ботулизмом можно употребляя некачественно обработанные и приготовленые мясные, рыбные консервы, консервированные грибы, овощи, соленую и вяленую рыбу, колбасы и другие продукты, особенно в домашних условиях.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ботулизм в Украине, отравление, смерть, рыба, смерть от ботулизма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Днепре горела больница имени Мечникова: видео
Происшествия В Днепре горела больница имени Мечникова: видео
ДТП со студентами из Украины в Польше: 2 из 10 ехали в багажнике
Происшествия ДТП со студентами из Украины в Польше: 2 из 10 ехали в багажнике
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 