В Киеве женщина умерла от ботулизма

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Жительница Киева умерла после употребления 26 мая вяленой плотвы, ранее самостоятельно выловленной в Десне

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В Киеве зарегистрирован смертельный случай ботулизма. Согласно информации Киевского городского лабораторного центра Минздрава, в Киеве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом у жительницы столицы.

Эпидемиологи выяснили, что случай заболевания ботулизмом, возможно, связан с употреблением 26 мая вяленой плотвы, ранее самостоятельно выловленной в Десне.

"Рыбная продукция была изготовлена в домашних условиях в апреле 2018 года", - уточнили в Главном управлении Госпотребслужбы в Киеве.

За медицинской помощью больная обратилась 27 мая, она была госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы с диагнозом: "Ботулизм клинически". 27мая больной ввели противоботулиническую сыворотку, но женщина умерла.

Остатки рыбной продукции утилизированы родственником умершей.

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В лабораторном центре напомнили, что заболеть ботулизмом можно употребляя некачественно обработанные и приготовленые мясные, рыбные консервы, консервированные грибы, овощи, соленую и вяленую рыбу, колбасы и другие продукты, особенно в домашних условиях.