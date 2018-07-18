В Киевводоканале рассказали о ситуации с хлором и водой в столице

Киев в достаточном количестве обеспечен хлором. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
Запаса вещества для обеспечения города водой хватит на срок более месяца.
В Киевводоканале рассматривают разные способы решения проблемы возможного дефицита хлора – поставки вещества из-за границы или альтернативные способы обеззараживания воды.
Однако, как утверждают в компании, переход на новые системы требует времени на внедрение и инвестиций.
Киевводоканал для приготовления питьевой воды использует воду из трех источников: Днепра, Десны и артезианских скважин, вода из всех этих источников требует обеззараживания.
6 июля стало известно, что Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора.
О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос.
Из-за нехватки хлора в ряде городов Украине ограничили водоснабжение.