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18.07.2018, 22:47

В Киевводоканале рассказали о ситуации с хлором и водой в столице

В Киевводоканале рассказали о ситуации с хлором и водой в столице - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В столице используют воду из Днепра, Десны и артезианских скважин, вода из всех этих источников требует обеззараживания

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Киев в достаточном количестве обеспечен хлором. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Запаса вещества для обеспечения города водой хватит на срок более месяца.

В Киевводоканале рассматривают разные способы решения проблемы возможного дефицита хлора – поставки вещества из-за границы или альтернативные способы обеззараживания воды.

Однако, как утверждают в компании, переход на новые системы требует времени на внедрение и инвестиций.

Киевводоканал для приготовления питьевой воды использует воду из трех источников: Днепра, Десны и артезианских скважин, вода из всех этих источников требует обеззараживания.

6 июля стало известно, что Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора.

О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос. 

Из-за нехватки хлора в ряде городов Украине ограничили водоснабжение.

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Теги: вода, хлор, киевводоканал
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