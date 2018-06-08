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08.06.2018, 14:44

В полиции Киевской области раскрыли хищение на 12 млн грн - ГПУ

В полиции Киевской области раскрыли хищение на 12 млн грн - ГПУ - Фото
Фото: iStock

По информации ГПУ, четверо сотрудников финобеспечения сделали банковские карты на поддельных людей и 11 лет получали туда зарплаты

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Генеральная прокуратура подозревает четырех сотрудников отдела финансового обеспечения бухучета главного управления Нацполиции в Киевской области в завладении 12 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как установило досудебное расследование, сотрудники по поддельным документам получили 23 банковские карточки и получали туда зарплаты. Деньги они получали с 2007 по 2016 год и таким образом получили больше 12 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За совершение преступлений, которые им инкриминируют, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией и лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

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Теги: хищение средств, гпу, полиция киевской области
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