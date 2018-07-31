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31.07.2018, 14:53

В центре Киева столкнулись три машины: одно авто загорелось

В центре Киева столкнулись три машины: одно авто загорелось - Фото
Фото: Информатор

Как видно на видео, машина проехала на красный цвет, столкнулась с двумя другими машинами и загорелась

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В центре Киева около торгового центра Гулливер произошло ДТП, в результате которого загорелась одна из машин. Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла утром около 10:00. 

Предварительно известно, что Volkswagen Beetle поехал на красный свет. И столкнулся с Hyundai и Toyota. После этого Volkswagen загорелся. Водитель смог потушить огонь до приезда пожарных. 

Госпитализировали пассажирку Hyundai.

На видео регистратора из машины, которая проезжала рядом, видно часть ДТП и как Volkswagen проезжает на красный свет. 

Ночью 25 июля на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и пытался скрыться  c места аварии.

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Теги: киев, авария, загорелась машина
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