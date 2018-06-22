Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 19:23

В Вишневом девушка выпала из окна многоэтажки

В Вишневом девушка выпала из окна многоэтажки - Фото
iStock-503049368

Рассматривается версия о самоубийстве

Реклама
Реклама

В городе Вишневое под Киевом девушка выпала из окна одного из новых жилых комплексов. Она скончалась на месте, сообщает издание dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в ЖК Пионерский квартал.

Рассматривается версия о самоубийстве.

По прибытию на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Сейчас на месте работают представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

19 июня в палаточном городке учений резервистов ВСУ Северная крепость–2018, которые проходят в Черниговской области, был найден мертвым участник маневров. По предварительным выводам, мужчина совершил самоубийство.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, самоубийство, девушка, вишневый
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Харьковской области найден повешенным местный антикоррупционер
Происшествия В Харьковской области найден повешенным местный антикоррупционер
В полиции Херсонщины не связывают смерть главы отдела с работой
Происшествия В полиции Херсонщины не связывают смерть главы отдела с работой
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 