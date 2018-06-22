В Вишневом девушка выпала из окна многоэтажки

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Рассматривается версия о самоубийстве

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В городе Вишневое под Киевом девушка выпала из окна одного из новых жилых комплексов. Она скончалась на месте, сообщает издание dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в ЖК Пионерский квартал.

Рассматривается версия о самоубийстве.

По прибытию на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Сейчас на месте работают представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

19 июня в палаточном городке учений резервистов ВСУ Северная крепость–2018, которые проходят в Черниговской области, был найден мертвым участник маневров. По предварительным выводам, мужчина совершил самоубийство.