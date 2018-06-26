В Вишневом помощник депутата выстрелил в школьника

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СМИ сообщают, что при этом мужчина во время происшествия был пьян

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Сегодня в Вишневом Киево-Святошинского района мужчина устроил стрельбу на стадионе. Он задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Согласно тексту релиза, стрельбу устроил "неизвестный". Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что он задержан.

По данным источника ТСН в правоохранительных органах, стрелявший - помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура. Собеседник издания сообщил, что помощник депутата ранил из травматического пистолета 14-летнего школьника. Ему предоставляют медпомощь.

При этом отмечается, что мужчина во время происшествия был пьян.

"Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности самопроизвольно ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Позже эту информацию в своем Facebook подтвердил сам депутат Мамчур.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок", - написал он.

Также Мамчур сообщил, что принял решение о лишении злоумышленника статуса помощника депутата.