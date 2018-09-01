Велогонка 2 сентября: когда и какие улицы в Киеве перекроют

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Пятая "Киевская Сотка" будет проводиться с 09:00 до 17:00

Реклама

Реклама

2 сентября с 09:00 до 17:00 в Киеве состоятся пятые международные соревнования по велосипедному спорту "Киевская Сотка". На некоторых улицах столицы и в населенных пунктах по маршруту проведения гонки ограничат движение, передает КГГА.

В частности, будет ограничено движение всех видов транспортных средств для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 00:00 до 12:30 на ул. Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни к площади Бессарабской), а также с 09:00 до 16:00 по маршруту велогонки.

Маршрут соревнований: ул. Крещатик (старт) - площадь Бессарабская - ул. Бассейная - бульвар Леси Украинки (до Печерского моста) - бульвар Дружбы народов (в направлении моста Патона) - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - Днепровское шоссе (трасса Н 01) - Автодорога Т 1006 - с. Подгорцы (ул. Боровкова, ул. Луговая, ул. Гагарина, ул. Васильковская) - Автодорога Т 101603 - с. Безрадичи (ул. Киевская) - с. Старые Безрадичи (ул. Киевская, ул. Первомайская) - с. Тарасовка (ул. Пушкина) - г. Обухов (ул. Каштановая, ул. Луковица, ул. Полек) - Автодорога Р 19 - с. Шевченково - с. Копателей - с. Застугна (ул. Вишневая) - с. Большая Бугаевка (ул. Шевченко) - Автодорога С 100717 - с. Рославичи (ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Кирова) - с. Круглик (ул. Круглицька) - с. Хотел (ул. Шевченко, ул. Промышленная) - с. Вита-Почтовая (ул. Садовая) - пгт Чабаны (ул. Кирова, ул. Машиностроителей) - Автодорога Е 95 (в направлении Киева) - Киев (проспект Академика Глушкова) (от пгт Чабаны) - проспект Академика Глушкова, 13-Б ( возле станции метро "Теремки", ТРЦ "Магеллан") (финиш).

29 августа в 7:00 на причале №10 Речного порта в Киеве группа молодых людей намеренно повредила и выбросила в Днепр велосипед из проката Nextbike.