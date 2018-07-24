Водитель маршрутки избил полицейского за замечание о ПДД: видео

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Полицейский сделал водителю маршрутки замечание по поводу нарушения ПДД, теперь он снимает побои

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В Вишневом под Киевом водитель маршрутки №805 с еще одним мужчиной избили полицейского за замечание о нарушении правил дорожного движения. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, полицейский был вне службы и сначала не представился, но сделал замечание водителю касательно невыполнения ПДД и нарушения правил перевозки пассажиров.

"Следствием этих замечаний стало то, что на конечной остановке возник конфликт, в результате чего полицейский получил телесные повреждения от водителя и его товарища", - сказал Жукович.

Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, зафиксировала правонарушение и опросила участников. Открыто уголовное производство по ст. 125 (Умышленное нанесение телесных повреждений) УК.

Пострадавший полицейский в данный момент снимает побои.

"Никто не давал водителю право применять силу к пассажирам, если даже это не сотрудник полиции", - сказал спикер полиции.

Он подчеркнул, что полицейский, даже находясь вне службы, в случае совершения правонарушения обязан его прекратить.

Киев оперативный в Facebook сообщил подробности инцидента.

По информации издания, полицейский, став свидетелем нарушения ПДД, попросил водителя маршрутки сообщить ее номерной знак. Водитель отказался это делать. После того, как полицейский представился, показал удостоверение, водитель, как сообщает издание, не остановился на нужной правоохранителю остановке, отвез его на конечную и стал избивать прямо в салоне маршрутки. При этом к водителю присоединился его товарищ.

"Когда они прекратили лупасить, сразу начали звонить «решалам», при этом говоря «ты уже не работаешь», «ты знаешь чей это маршрут», «этот маршрут держат такие люди, тебе и не слилось» и т.д." – пишет Киев оперативный.