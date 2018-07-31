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31.07.2018, 18:11

Вредно дышать: ГСЧС назвала самые токсичные места в Киеве

Вредно дышать: ГСЧС назвала самые токсичные места в Киеве - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Загрязненный воздух придется терпеть до 3 августа

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31 июля метеорологические условия в Киеве способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в таких районах: площади Бессарабская и Демеевская, Оболонский проспект, улица Довженко и проспект Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК в таких районах: площади Бессарабская и Демеевская, проспекты Оболонский и Победы, бульвар Леси Украинки, улицы Довженко, Попудренко и Каунасская.

По прогнозу, такие метеорологические условия (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) продержатся в Киеве до 3 августа.

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Теги: загрязнение воздуха
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