Все районы Киева проверят в поисках заброшенных автомобилей

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Ответственным на уровне городской администрации - зампредседателя КГГА

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В Киеве до 2 июля должны проверить все районы города - будут искать заброшенные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ответственным на уровне городской администрации назначили заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

Сегодня сотрудники полиции задержали водителя автомобиля.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины".