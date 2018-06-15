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15.06.2018, 22:17

Все районы Киева проверят в поисках заброшенных автомобилей

Все районы Киева проверят в поисках заброшенных автомобилей - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ответственным на уровне городской администрации - зампредседателя КГГА

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В Киеве до 2 июля должны проверить все районы города - будут искать заброшенные автомобили.  Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ответственным на уровне городской администрации назначили заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

Сегодня сотрудники полиции задержали водителя автомобиля.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины".

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Теги: киев, взрыв авто, взрыв авто в Киеве
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