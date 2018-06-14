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14.06.2018, 06:18

Задержаны двое подозреваемых в нападении в киевском супермаркете

Задержаны двое подозреваемых в нападении в киевском супермаркете - Фото
Подозреваемых сняла камера слежения (фото - Геращенко/Facebook)

Инцидент получил широкую огласку из-за того, что охранники супермаркета не пресекли нападение, а стояли в стороне, пока хулиганы избивали человека

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Киевская полиция задержала двоих из троицы молодых мужчин, которые, как полагают правоохранители, на этой неделе зверски избили посетителя супермаркета на станции метро "Лукьяновская" при полном попустительстве охраны. О задержании сообщил у себя в Facebook депутат Антон Геращенко.

"Двое из трех отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решеткой, если суд будет строгим, или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления <...> От былой наглости и бандитского форсу не осталось и следа", - рассказал нардеп.

Сейчас сотрудники Шевченковского отдела полиции ищут третьего нападавшего.

Фото задержанных подозреваемых (фото - Геращенко/Facebook):

Видео избиения посетителя супермаркета доступно по этой ссылке.

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Теги: избиение, антон геращенко, хулиганство, сильпо, лукьяновская
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