Задержаны двое подозреваемых в нападении в киевском супермаркете

Киевская полиция задержала двоих из троицы молодых мужчин, которые, как полагают правоохранители, на этой неделе зверски избили посетителя супермаркета на станции метро "Лукьяновская" при полном попустительстве охраны. О задержании сообщил у себя в Facebook депутат Антон Геращенко.
"Двое из трех отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решеткой, если суд будет строгим, или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления <...> От былой наглости и бандитского форсу не осталось и следа", - рассказал нардеп.
Сейчас сотрудники Шевченковского отдела полиции ищут третьего нападавшего.
Фото задержанных подозреваемых (фото - Геращенко/Facebook):
Видео избиения посетителя супермаркета доступно по этой ссылке.