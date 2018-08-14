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14.08.2018, 18:53

Загрязненный воздух в Киеве продержится еще два дня

Загрязненный воздух в Киеве продержится еще два дня - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В некоторых районах столицы уровень загрязнения воздуха превышает среднесуточную норму в 5-7 раз

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В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Грязный воздух в столице продержится до 16 августа, сообщили в ГСЧС. 

Из-за метеорологических условий, способствующих накоплению и удержанию вредных примесей в воздухе, уровень загрязнения в некоторых районах Киева диоксидом азота 13-14 августа в 5-7 раз превышает среднесуточную норму. 

Особенно высокий уровень загрязнения воздуха в районе площадей Бессарабской и Демеевской, улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах улиц Попудренко, Довженко, Каунасской, Оболонского проспекта и бульвара Леси Украинки.

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Высокая дневная температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха способствуют загрязнению. Такие метеорологические условия продержатся в столице до 16 августа.

Ранее в связи с накоплением вредных примесей в приземном слое воздуха столицы медики посоветовали воздержаться от прогулок возле трасс и больше пить воды.

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Теги: загрязненный воздух, киев, жара, диоксид азота
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