Запасливый киевлянин принес на обмен больше 2000 жетонов метро

31 июля истекает срок, когда синие жетоны можно без доплаты обменять на зеленые, и этим воспользовались пассажиры метро, оптом закупившие их перед подорожанием. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.
"Один запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 года", - отметила она.
Еще двое пассажиров принесли сотни жетонов, один – 500 штук, второй – 240 жетонов старого образца.
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Макогон напомнила, что обменять один жетон можно в кассе, больше одного – в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт" (до 19:00).
Начиная с августа, обмен можно будет произвести только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.
Накануне подорожания, 13 июля, киевляне закупили миллионы поездок в метро.