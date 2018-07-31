Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 17:50

Запасливый киевлянин принес на обмен больше 2000 жетонов метро

Запасливый киевлянин принес на обмен больше 2000 жетонов метро - Фото
Фото: LIGA.net

В последний день, когда можно обменять жетоны старого образца на новые без доплаты, люди сдают закупленные перед подорожанием запасы

Реклама
Реклама

31 июля истекает срок, когда синие жетоны можно без доплаты обменять на зеленые, и этим воспользовались пассажиры метро, оптом закупившие их перед подорожанием. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.

"Один запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 года", - отметила она.

Еще двое пассажиров принесли сотни жетонов, один – 500 штук, второй – 240 жетонов старого образца.

Читайте также: Подорожание проезда в метро Киева: что делать с синими жетонами

Макогон напомнила, что обменять один жетон можно в кассе, больше одного – в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт" (до 19:00).

Начиная с августа, обмен можно будет произвести только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.

Накануне подорожания, 13 июля, киевляне закупили миллионы поездок в метро.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киевский метрополитен, подорожание проезда, обмен, жетоны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Накануне подорожания киевляне закупили миллионы поездок в метро
Киев Накануне подорожания киевляне закупили миллионы поездок в метро
Подорожание проезда в метро Киева: что делать с синими жетонами
Киев Подорожание проезда в метро Киева: что делать с синими жетонами
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 