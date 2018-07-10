Флешмоб в Киеве. Пожилым людям оплатили покупки в магазинах: фото

В рамках флешмоба #letshelpbabushkas волонтеры оплачивали покупки в 50 магазинах столицы

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До 70% краж в супермаркетах Киева осуществляется пожилыми людьми. Таковы неофициальные данные ритейлеров, рассказали LIGA.net в благотворительном фонде Let's Help (входит в группу компаний ЛИГА). Чтобы обратить внимание на проблемуфонд организовал флешмоб #letshelpbabushkas в рамках которого волонтеры фонда провели масштабную акцию и помогли пожилым людям оплатить их покупки на кассах.

С самого утра волонтеры фонда дежурили в 50-ти супермаркетах по всему Киеву. Как рассказали LIGA.net в фонде, минимально на акцию было предусмотрено 50000 гривень из расчета 1000 гривень на магазин. "Ангелы" фонда находили пожилых и одиноких людей и предлагали оплатить товары за счет Let's Help.

Как рассказала глава правления Let's Help Ольга Бондаренко, акция прошла "лучше, чем мы ожидали", но ситуация с пожилыми людьми, по ее словам, "намного хуже, чем мы могли предположить". "Первая реакция - бабушки и дедушки не верят, люди не верят в добро, что им что-то могут дать бесплатно. Боялись, что снимут эти затраты с пенсии, отказывались. Им неудобно, стеснялись", - сказала она.

"Все самые лучшие качества бабушек и дедушек сегодня были ярко проявлены. Несмотря на то, что они действительно считают копейки и не могут позволить себе многие продукты купить, они все равно остаются добрыми и милыми бабушками и дедушками", - подытожила Бондаренко.

В рамках информационного партнерства