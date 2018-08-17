Мифические существа в центре Киева: фотоотчет с выставки цветов

На Певческом поле ко Дню Независимости открылась выставка цветов "Волшебный украинский миф"

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В течение месяца, с 17 августа и до 16 сентября, на территории Печерского ландшафтного парка можно будет увидеть ежегодную выставку цветов, приуроченную ко Дню Независимости. В этом году темой цветочных экспозиций стал "Волшебный украинский миф".

Как отмечается на сайте Киевзеленстроя, дизайнеры пытались воссоздать загадочный мир природного царства, в который верили наши предки. Из праукраинской мифологии особое внимание уделили духам природы – Мавке, Повитруле, Перелеснику и другим персонажам украинских легенд.

На территории площадью более 1500 кв.м высажено более 200 тысяч цветов, выращенных в парниках: различные виды альтернатеры, бегонии, тагетиса (чернобривцев), колеуса, цинерария, агератум, сеткреазия, ирезине, гортензия, эхинацея, лобелия, очиток, а также злаковые травы и кусты. В оформлении использованы объемные конструкции, мраморная крошка, дерево, солома, а также элементы из фанеры и металла.

Выставка будет открыта ежедневно с 9:00 до 21:00, стоимость входного билета для взрослых – 50 грн, для детей – 25 грн. Для детей до семи лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1-й и 2-й группы и чернобыльцев вход бесплатный.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net