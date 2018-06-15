Открытие цветочной выставки "Мир великанов" в Киеве: фоторепортаж

Гостей выставки приглашают почувствовать себя как в гостях у великанов

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На Певческом поле в Киеве 15 июня состоялось открытие летней выставки цветов "Мир великанов". Гигантские инсталляции дизайнеры создали, использовав 200 тысяч цветов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, посетители выставки смогут почувствовать себя гостями в доме великанов, поскольку в экспозиции выставлены предметы быта человека-великана - от огромной палитры с красками до губной помады.

Полюбоваться цветочными композициями на территории Печерского ландшафтного парка можно будет до 15 июля, ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net