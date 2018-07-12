Подорожание проезда до 8 грн: возле КГГА собралась акция протеста

Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской облгосадминистрации с протестом против повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте до 8 грн, которое запланировано с 14 июля 2018 года.
Как сообщает корреспондент LIGA.net, среди требований участников акции также было проведение полного аудита транспортных перевозок и внедрение электронного билета.
Кроме протестующих на площади перед КГГА были и их оппоненты – несколько десятков сотрудников наземного транспорта и столичного метрополитена в форме. Они держали плакаты с надписями "За новые станции метро!", "Нет транспортному коллапсу!", "Справедливые тарифы", "За развитие метро!", "Достойную зарплату".
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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net