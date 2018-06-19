У здания Кабмина задержали мужчину с оружием – полиция

Во время поверхностного осмотра у него изъяли карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку

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Полицейский спецназ на улице Грушевского задержал молодого человека, который шел к зданию Кабмина в маске, бронежилете и с карабином, который внешне напоминает автомат Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, молодой человек подъехал к зданию Кабмина на такси, когда там происходила массовая акция.

Его задержали. Во время поверхностного осмотра у него изъяли карабин, два кастета, который визуально напоминает автомат Калашникова, ножи и дымовую шашку, сообщили в полиции.

Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.

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