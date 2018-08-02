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Боты:
02.08.2018, 08:55

Украинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардепов

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Украинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардепов
Украинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардепов
Украинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардеповУкраинцы заплатят ₴7 млн за ремонт купола над головами нардепов

На реставрационные работы на крыше Верховной Рады выделено 7 млн гривень из бюджета

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Стоимость реставрации купола здания Верховной Рады обойдется налогоплательщикам Украины в семь миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВРУ.

"По результатам открытых торгов в мае-июне на закупки и выполнение необходимых работ победителем стала фирма ООО Строительно-реставрационная фирма Возрождение, был заключен соответствующий договор. Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тысяч гривень, что меньше экспертной оценки на полмиллиона гривень", - сказано в сообщении. 

Все материалы поставляет фирма-подрядчик, стекло привезено из Польши.   

Согласно информации, в 2017 году была разработана проектно-сметная документация на реставрацию купола, которая была запланирована еще в 2013 году, однако из-за событий на Майдане не была осуществлена.

Отмечается, что будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции купола, проведена реконструкци наружных лестниц и шпиля. В данный момент купол Рады накрыт синей пленкой.

Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2018 года. Реконструкция начата в июне, еще до окончания восьмой сессии. Главный специалист Рады по строительству Виктор Яремчук уверяет, часть работ будет завершена до возвращения депутатов с каникул - до 24 августа.

Фото: аппарат ВРУ

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала уничтожить гранатами две ложи в Раде, минометами обрушить купол и добить автоматами выживших нардепов.

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Теги: верховная рада, рада, бюджет, нардепы, вр, вру, реставрация купола рады, купол рады, купол вру
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