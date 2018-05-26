Улицы Киева патрулирует спецназ СБУ Альфа: фото

Все бойцы в патрулях - ветераны АТО

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В день проведения финального матча Лиги чемпионов улицы Киева патрулирует спецподразделение СБУ Альфа.

Правоохранители в полной амуниции и со служебными собаками замечены на нескольких улицах в центральной части столицы.

«Все бойцы в патрулях - ветераны АТО», - рассказали LIGA.net в СБУ.

Между тем, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что сейчас ситуация в центре столицы спокойная и контролируемая. Правоохранители, по его словам, несут службу в обычном режиме и готовы предотвратить любую чрезвычайную ситуацию.

Сейчас улицы города патрулируют около 5000 правоохранителей, но ближе ко времени проведения матча их количество возрастет до 10000, сообщил Крищенко.

Он отметил, что за три дня столичная полиция зафиксировала 26 происшествий с участием иностранных болельщиков.

Также полицейские в центральных районах столицы выявляют людей с пиротехникой, балаклавами и газовыми баллончиками.