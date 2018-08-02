На Нивках в Киеве горит девятиэтажка: видео

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Загорелись балконы с пятого по восьмой этаж

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В Шевченковском районе Киева на ул. Щербаковской, 63, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорелись балконы с пятого по восьмой этаж. По данным спасателей, это случилось в 18:07.

В 19:14 пожар на площади около 60 кв м был локализован.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

Подразделения ведомства спасли с верхних этажей четыре человека и провели эвакуацию 15 человек.

В Харькове на улице Университетской загорелось здание Украинской инженерно-педагогической академии. Площадь пожара составляет около 500 кв.м

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Теги: киев, пожар, ГСЧС, нивки, девятиэтажка
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