Под Киевом полиция со стрельбой остановила девушку на Ладе: видео

В Ржищеве Киевской области патрульные полицейские применили огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль, которым управляла 25-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители рассказали, что пытались остановить автомобиль, вызвавший у них подозрение. Однако водитель проигнорировала требование полицейских.
В полиции утверждают, что, пытаясь убежать, водитель повредила служебный автомобиль и подвергла опасности других участников дорожного движения.
Полицейские применили табельное огнестрельное оружие. В управлении говорят, что патрульные несколько раз выстрелили по колесам автомобиля. После этого они заблокировали движение транспорта и задержали правонарушительницу, сообщили в полиции.
Местный житель опубликовал в Facebook видео инцидента. На записи можно увидеть, как автомобиль полиции во время погони за ВАЗ 21099 врезается в ограждение клумбы, потом полицейские, выбежав из салона, пытаются с применением оружия остановить нарушительницу, которая кружит вокруг них.
Сейчас девушку доставили в больницу для медицинского освидетельствования.