Под Киевом полиция со стрельбой остановила девушку на Ладе: видео

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25-летнюю девушку, управлявшую автомобилем, доставили в больницу для медицинского освидетельствования

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В Ржищеве Киевской области патрульные полицейские применили огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль, которым управляла 25-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители рассказали, что пытались остановить автомобиль, вызвавший у них подозрение. Однако водитель проигнорировала требование полицейских.

В полиции утверждают, что, пытаясь убежать, водитель повредила служебный автомобиль и подвергла опасности других участников дорожного движения.

Полицейские применили табельное огнестрельное оружие. В управлении говорят, что патрульные несколько раз выстрелили по колесам автомобиля. После этого они заблокировали движение транспорта и задержали правонарушительницу, сообщили в полиции.

Местный житель опубликовал в Facebook видео инцидента. На записи можно увидеть, как автомобиль полиции во время погони за ВАЗ 21099 врезается в ограждение клумбы, потом полицейские, выбежав из салона, пытаются с применением оружия остановить нарушительницу, которая кружит вокруг них.

Сейчас девушку доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

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Теги: девушка, водитель, ржищев, патрульные, погоня
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