Пьяный сотрудник Высшего специализированного суда ездил по Киеву

Полиция задержала Олега Ляшко в одном из дворов Киева

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Вчера, 2 июля, полицейские задержали пьяного сотрудника Высшего специализированного суда Олега Ляшко, который катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве в одном из тихих дворов был пойман один из депутатов Олег Ляшок. При осмотре были обнаружены документы "Международной полицейской ассоциации". Эта свинота при своих полномочиях может себе позволить бить чужие машины", - отмечается в сообщении.

Он при общении с полицейскими выражался нецензурно.

"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", - уточняется в сообщении KyivOperativ.

Ранее за подобный проступок его выгнали из прокуратуры.

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